FT: В окружении Трампа произошли радикальные перемены в отношении к России

В окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции по отношению к России. При этом он по-прежнему выступает против того, чтобы Вашингтон финансировал помощь Украине. Об это в пятницу, 3 октября, сообщила газета Financial Times.
По данным журналистов, глава Белого дома уже поручил военнослужащим готовиться к предоставлению Киеву дополнительных разведданных, чтобы помочь украинским военным в точном наведении ударов. Эти меры могут помочь Украине лучше прокладывать маршруты ударов, что повысит эффективность ее дальнобойных беспилотников и ракет, передает газета.
1 октября президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Дональд Трамп изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, отказавшись от «пряника» в пользу «кнута». Финский лидер добавил, что «пряник редко работает с россиянами».
30 сентября глава Белого дома вновь заявил, что он «разочарован» в президенте России Владимире Путине. Трамп подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат», и назвал украинский кризис худшим военным конфликтом со времен Второй мировой войны.