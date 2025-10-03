Ричмонд
В Минске на пересечении Логойского тракта и ул. Волгоградской 4 октября ограничат движение

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Минске 4 октября будет ограничено движение на пересечении Логойского тракта и улицы Волгоградской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 11.30 до 13.30 здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на данном участке дороги.

«Движение по маршруту будет частично ограничено в направлении центра города. Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации», — отметили в Госавтоинспекции. -0-