Тейлор Свифт хочет переехать в Британию из-за сложных отношений с Трампом

Американская певица Тейлор Свифт планирует переехать в Великобританию, причиной стали сложные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.
По словам собеседника издания, исполнительница «не чувствует себя в безопасности в США» после угроз Трампа о том, что Свифт заплатит свою цену в бизнесе за то, что была на стороне демократов во время выборов.
Теперь певица намерена проводить в Британии гораздо больше времени, так как там она всегда находила поддержку. Тейлор Свифт начала присматриваться к некоторым объектам недвижимости в районе Ноттинг-Хилл.
Артистка также решила отправиться в гастрольный тур по Великобритании. Она уже находится в этой стране и выбирает себе новое жилье. В целях безопасности певица арендовала три резиденции в Великобритании, где хочет жить.
