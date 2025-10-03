Ричмонд
Тейлор Свифт хочет переехать в Британию из-за сложных отношений с Трампом

Певица присматривает себе жилье в районе Ноттинг-Хилл.

Источник: Аргументы и факты

Американская певица Тейлор Свифт планирует переехать в Великобританию, причиной стали сложные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

По словам собеседника издания, исполнительница «не чувствует себя в безопасности в США» после угроз Трампа о том, что Свифт заплатит свою цену в бизнесе за то, что была на стороне демократов во время выборов.

Теперь певица намерена проводить в Британии гораздо больше времени, так как там она всегда находила поддержку. Тейлор Свифт начала присматриваться к некоторым объектам недвижимости в районе Ноттинг-Хилл.

Артистка также решила отправиться в гастрольный тур по Великобритании. Она уже находится в этой стране и выбирает себе новое жилье. В целях безопасности певица арендовала три резиденции в Великобритании, где хочет жить.

Ранее стало известно, что новость о помолвке Тейлор Свифт вызвала перебои в работе Instagram*. Избранником певицы стал звезда Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвис Келси.

* Деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.

