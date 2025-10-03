Российские ученые нашли способ вернуть зрение при наследственных болезнях

«Исследователи предполагают точечно вводить в сетчатку глаза препарат со здоровым геном, восстанавливая утраченные в ходе мутации функции. Так можно наиболее эффективно предотвратить и замедлить процесс развития наследственных заболеваний зрения», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные ученых.