«Самый тяжёлый период»: Принц Уильям сделал шокирующее признание о болезни Кейт Миддлтон

В интервью, посвящённом его предстоящей роли монарха Великобритании, принц Уильям рассказал, что борьба с раком его супруги, принцессы Кейт, повергла его в состояние шока.
Уильям отметил, что гордится своей женой и отцом за то, как они справляются со всеми трудностями. Кроме того, он выразил гордость за своих детей, которые блестяще преодолели выпавшие на их долю испытания.
«Я бы сказал, что 2023−2024 годы были самыми тяжёлыми в моей жизни. Знаете, жизнь посылает нам испытания, и способность их преодолевать делает нас теми, кто мы есть», — добавил принц Уэльский.
Ранее Кейт Миддлтон удивила поклонников своим новым образом. Принцесса Уэльская появилась на публике с неожиданным перевоплощением — её волосы заметно посветлели. Многие предположили, что это парик. Зрители сделали вывод, что волосы принцессы не могли остаться здоровыми после лечения онкологического заболевания.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.