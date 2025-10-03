Ричмонд
Euroclear призвал ЕК соблюдать неприкосновенность замороженных активов РФ

В Euroclear заявили, что конфискация Европой российских активов может подорвать доверие к финансовой системе и депозитарию.

Источник: Комсомольская правда

Европейский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя депозитария.

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — говорится в сообщении.

В Euroclear отметили, что ЕК должна соблюдать принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности. Представитель также подчеркнул, что незаконное изъятие замороженных российских активов может подорвать доверие к финансовой системе и депозитарию.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа может потерять по меньшей мере 266 млрд долларов вложений в экономику РФ в случае конфискации замороженных российских активов.