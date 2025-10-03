Помощница Краско назвала две вещи, которые ей оставил актер

Сиделка народного артиста России Ивана Краско Дарья Пашкова в пятницу, 3 октября, рассказала, что семья артиста разрешила ей сохранить несколько его ценных вещей: очки и шарф. Также у нее остались фотографии актера.
Женщина прокомментировала свое поведение на похоронах артиста: она рыдала возле его могилы на Комаровском кладбище, что пользователи Сети посчитали способом привлечь к себе внимание ради перспективы стать героиней телешоу. Пашкова подчеркнула, что Краско был для нее родным человеком.
— Если мы вместе куда-то приходили, он просил: «Представляйся моей внучкой. Или дочкой». Это даже не родственные отношения были, а сильная духовная связь. Я поражена тому цинизму, с каким обо мне после прощания написали. Хотя мне все равно, главное — человека не вернуть, а он был для меня близок, — рассказала женщина в беседе с порталом «СтарХит».
9 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков сообщил о смерти Ивана Краско. По данным СМИ, причиной кончины актера стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта.
13 августа во время прощания с Краско Дарья Пашкова, которую также называют «последней любовью» актера, не смогла сдержать слез и больше пяти минут сидела на коленях у открытого гроба.