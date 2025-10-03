Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам

С начала спецоперации на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Центробанка РФ на сумму около 260 миллиардов евро, более ⅔ из них заблокированы в Евросоюзе. Большинство этих активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.