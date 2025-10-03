Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам

Бельгийский депозитарий Euroclear указал на право собственности и неприкосновенности замороженных активов России и призвал Еврокомиссию (ЕК) соблюдать международные законы. Об этом в пятницу, 3 октября, заявил представитель депозитария.
— Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности, — сообщил он.
Он также добавил, что депозитарий не получил конкретных предложений от ЕК о использовании российских активов для кредита Украине, передает РИА Новости.
С начала спецоперации на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Центробанка РФ на сумму около 260 миллиардов евро, более ⅔ из них заблокированы в Евросоюзе. Большинство этих активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕК предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине. Она добавила, что Киев вернет кредит только после того, как Москва якобы выплатит репарации.
Кроме того, конфискация активов может обойтись западным государствам не менее чем в 285 миллиардов долларов.