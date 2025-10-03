Северск освобождают с севера: военные оценили карту СВО за 3 октября

Российские подразделения занимают позиции в северной части Северска. По информации военного эксперта Андрея Марочко, штурмовые отряды группировки войск «Южная» зашли в город с северного направления и продвинулись до первых домов по улицам Донецкой и Партизанской. По его словам, это небольшой район с частной застройкой, который отделен от основной территории Северска.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, оценивая ситуацию в зоне СВО 3 октября, отметил, что освобождение Северска имеет очень важное оперативно-тактическое значение.
«Северск имеет важное значение с точки зрения составляющей по освобождению северо-запада и севера ДНР. Это очень важный пункт и с точки зрения оперативно-тактической. И, конечно, освобождение этого города имеет большое значение и по той причине, что уже практически сейчас начинаются бои за славянско-краматорскую агломерацию. Надо учитывать еще краснолиманское направление, Северск. Я думаю, что все это будет теперь проходить гораздо более короткими темпами, нежели раньше. Вот это очень важно», — объяснил он.
По словам Дандыкина, для освобождения как Северска, так и Купянска октябрь станет решающим.
«Я думаю, этот месяц будет решающим. И не только до Северска, но и для Купянска», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что географическое положение города, его особенности осложняют продвижение наших военных.
«Во всех этих городах сложные географические условия с высотами, всё-таки это местность такая лесистая. Высоты — это всегда тяжело. Я думаю, что с учётом охвата с флангов, будем просто вытеснять, просто некому будет сопротивляться. Сейчас главное — это применение авиации, массированная атака бомбами, применение артиллерии и самое главное — дронов», — подчеркнул военный эксперт.