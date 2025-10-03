Северск освобождают с севера: военные оценили карту СВО за 3 октября

«Северск имеет важное значение с точки зрения составляющей по освобождению северо-запада и севера ДНР. Это очень важный пункт и с точки зрения оперативно-тактической. И, конечно, освобождение этого города имеет большое значение и по той причине, что уже практически сейчас начинаются бои за славянско-краматорскую агломерацию. Надо учитывать еще краснолиманское направление, Северск. Я думаю, что все это будет теперь проходить гораздо более короткими темпами, нежели раньше. Вот это очень важно», — объяснил он.