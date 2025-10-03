Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса МХТ Нина Гуляева

Народная артистка России, старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова Нина Гуляева умерла после продолжительной болезни. Ей было 94 года. О дате прощания будет объявлено позже. Театр, на сцену которого актриса выходила более 70 лет, назвал ее уход огромной потерей и выразил соболезнования близким.

Источник: Газета.Ру

Народная артистка России, старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова Нина Гуляева умерла после продолжительной болезни. Ей было 94 года. О дате прощания будет объявлено позже. Театр, на сцену которого актриса выходила более 70 лет, назвал ее уход огромной потерей и выразил соболезнования близким.

Народная артистка России Нина Гуляева скончалась в Москве. Ей было 94 года, 70 из них она играла на мхатовской сцене.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», — говорится в сообщении на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

«Творчество, любовь, жизнь — все было заключено для нее в стенах Художественного театра. Здесь она встретила главного человека своей жизни — Вячеслава Невинного, здесь же продолжил актерскую династию их сын, Вячеслав Невинный-младший», — добавили в театре.

Там подчеркнули также, что Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования.

«Ее уход — огромная потеря для нас», — говорится в комментарии.

Как сообщает SHOT, Гуляева скончалась после продолжительной болезни. В прошлом году артистку госпитализировали с сильными болями в животе, врачи тогда диагностировали острый приступ холецистита.

Прощание с актрисой пройдет в МХТ. Дату пока не назначили.

«Миниатюрная, задорная, звонкая, пропевающая, протанцовывающая свои роли. Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков» — так вспоминают артистку коллеги.

Голос Буратино и более полувека в театре.

Нина Ивановна Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году она окончила Школу‑студию МХАТ (курс С. Блинникова и Г. Герасимова).

«Я родилась, и все уже знали, что я актриса. В три года изображала пьяного, который шел по улице. Точь-в-точь! “И что из нее вырастет?” — задумчиво спросила тогда моя тетя. “Да кто ж знает?! Обезьянка какая-то…” — ответила мама», — вспоминала актриса в интервью.

Сразу после окончания вуза была принята в труппу Московского Художественного театра (МХАТ). После раздела МХАТ в 1987 году стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова.

За десятилетия на сцене она исполнила порядка 60 ролей самых разных жанров.

Среди наиболее заметных сценических работ — роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» (за нее актриса получила Государственную премию РСФСР в 1978 году), роль Дорины в «Тартюфе» в постановке Анатолия Эфроса, а также роли в постановках по Чехову — «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и других.

Последние спектакли Гуляевой — «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Обе премьеры состоялись в 2019 году.

В кино актриса снималась с конца 1950-х годов. Дебют состоялся в короткометражном фильме «Телеграмма» (1957). Снималась в лентах «В степной тиши» (1959, режиссер Сергей Казаков), «Твой современник» (1967, Юлий Райзман), «Только три ночи» (1969, Гавриил Егиазаров).

Кроме того, Гуляева активно занималась озвучиванием: ее голосом говорили Буратино (1959 год) и Чиполлино (1961 год) в одноименных мультфильмах, а также знаменитая Ассоль из «Алых парусов» (1961 год). Ее голосом разговаривает и Гуттиэре в «Человеке-амфибии». «Нина, ты открыла мне путь», — сказала однажды Анастасия Вертинская Гуляевой. В Художественном театре их гримерки находились рядом.

Примечательно, что в 94 года голос Гуляевой оставался таким же звонким, как и в молодости.