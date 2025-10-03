«Редкая клиническая патология»: В Ростове спасли пациентку с двумя матками

В Ростове-на-Дону врачи провели сложную операцию молодой женщине, которая никак не могла забеременеть. Оказалось, что причиной тому стала редкая врожденная патология. У ростовчанки были две матки. Причем узнала она об этом уже во взрослом возрасте при планировании беременности.
Правда, на операцию женщина решилась не сразу, а спустя пару лет. Она обратилась за помощью перинатальный центр.
— Это очень редкий клинический случай, — прокомментировал гинеколог ростовского ПЦ Олег Дробин.
Ситуация осложнилась тем, что на одном из органов образовалась миома, из-за которой в добавок ко всему дончанка испытывала сильные боли.
Врачи провели ювелирную операцию. Новообразование было удалено, после чего специалисты провели пластику внутренних органов. Теперь у женщины — одна матка и в разы больше шансов забеременеть естественным путем.
— Пациентка переведена в палату и выздоравливает, — сказал Олег Дробин.
