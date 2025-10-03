«Редкая клиническая патология»: В Ростове спасли пациентку с двумя матками

В Ростове-на-Дону врачи провели сложную операцию молодой женщине, которая никак не могла забеременеть. Оказалось, что причиной тому стала редкая врожденная патология. У ростовчанки были две матки. Причем узнала она об этом уже во взрослом возрасте при планировании беременности.