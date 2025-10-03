BI: ВС РФ начали охоту на украинских операторов беспилотников

Украинские военные жалуются на увеличение потерь среди операторов беспилотников, сообщает Business Insider.
По данным издания, Россия считает специалистов по управлению БПЛА приоритетными целями и открыла на них «охоту», нанося прицельные удары по предполагаемым позициям.
Один из украинских солдат отметил, что операторы стали «мишенью номер один».
Представители ВСУ также заявили, что за последние годы число погибших операторов беспилотников значительно возросло.
Ранее стало известно, что в ВСУ снижается число желающих стать оператором БПЛА.
