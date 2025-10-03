«Шальная пуля» оборвала интернет для тысяч жителей: поломку устраняли несколько часов

Специалистам понадобилось несколько часов, чтобы найти и устранить повреждение. Обычно кабели связи прокладывают под землёй, но в некоторых местах их размещают на столбах, что делает их уязвимыми. Подобные случаи в США происходили и раньше. Например, в Калифорнии пуля также повредила кабель, что привело к отключению интернета.