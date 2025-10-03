«Шальная пуля» оборвала интернет для тысяч жителей: поломку устраняли несколько часов

В штате Техас из-за случайного выстрела тысячи жителей лишились доступа к интернету. Пуля повредила кабель связи, принадлежащий местному провайдеру Spectrum. Как сообщило издание Dallas Morning News, без интернета, цифрового телевидения и доступа к социальным сетям остались около 25 тысяч пользователей.
Специалистам понадобилось несколько часов, чтобы найти и устранить повреждение. Обычно кабели связи прокладывают под землёй, но в некоторых местах их размещают на столбах, что делает их уязвимыми. Подобные случаи в США происходили и раньше. Например, в Калифорнии пуля также повредила кабель, что привело к отключению интернета.
Недавно в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, произошёл другой инцидент. По данным телеканала CNN, в местной церкви началась стрельба, из-за которой несколько человек получили ранения. В результате происшествия в здании вспыхнул пожар. Полиции удалось нейтрализовать нападавшего.