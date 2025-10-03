Bloomberg: Уиткофф убеждает Европу, что Трамп достоин Нобелевской премии

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф убеждает политиков Европы в том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достоин получить Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Bloomberg.
«Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио также агитирует за награждение Трампа премией, продвигая аналогичную идею в Европе.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что для США будет «большим оскорблением», если он не получит Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома подчеркнул, что он уже остановил семь войн и в скором времени может завершить и восьмую.