Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Швейцарский производитель часов Rolex зарегистрировал пять товарных знаков в России до 2034 года. Эти сведения стали известны из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Компания подавала заявки на словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller в декабре прошлого года. Официальное решение о регистрации указанных товарных знаков было вынесено российским ведомством в октябре текущего года. Ранее швейцарское издание Tages Anzeiger сообщало о приостановке деятельности Rolex на российском рынке вместе с другими компаниями. При этом журналисты отмечали, что производитель часов не исключал возможности своего возвращения в страну в перспективе.

Ранее сообщалось, что Christian Dior зарегистрировал новый товарный знак в России. Французский модный дом Dior получил патент на ювелирные изделия из коллекции Bois de Rose. Заявка находилась на рассмотрении с августа 2024 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.