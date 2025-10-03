Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Компания подавала заявки на словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller в декабре прошлого года. Официальное решение о регистрации указанных товарных знаков было вынесено российским ведомством в октябре текущего года. Ранее швейцарское издание Tages Anzeiger сообщало о приостановке деятельности Rolex на российском рынке вместе с другими компаниями. При этом журналисты отмечали, что производитель часов не исключал возможности своего возвращения в страну в перспективе.