Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Украины Свириденко пошутила, что хотела бы остаться министром экономики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила, что из-за действий президента страны Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) она предпочла бы остаться на посту министра экономики. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила газета The New York Times.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила, что из-за действий президента страны Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) она предпочла бы остаться на посту министра экономики. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила газета The New York Times.

По данным журналистов, действия лидера киевского режима поставили премьер-министра в «затруднительное положение».

— На встрече с дипломатами «Группы семи» 23 июля в Киеве Свириденко попыталась разрядить обстановку шуткой. По словам нескольких присутствовавших дипломатов, если бы она знала, какая буря ее ждет, то осталась бы министром экономики, сказала она им. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытую встречу, — передает газета.

22 июля в украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении местных антикоррупционных ведомств. 29 июля Украинские СМИ сообщили, что Евросоюз принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки Киева лишить независимости НАБУ и САП. В результате 31 июля Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий ведомств.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше