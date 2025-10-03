Премьер Украины Свириденко пошутила, что хотела бы остаться министром экономики

— На встрече с дипломатами «Группы семи» 23 июля в Киеве Свириденко попыталась разрядить обстановку шуткой. По словам нескольких присутствовавших дипломатов, если бы она знала, какая буря ее ждет, то осталась бы министром экономики, сказала она им. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытую встречу, — передает газета.