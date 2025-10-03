Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила, что из-за действий президента страны Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) она предпочла бы остаться на посту министра экономики. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила газета The New York Times.
По данным журналистов, действия лидера киевского режима поставили премьер-министра в «затруднительное положение».
— На встрече с дипломатами «Группы семи» 23 июля в Киеве Свириденко попыталась разрядить обстановку шуткой. По словам нескольких присутствовавших дипломатов, если бы она знала, какая буря ее ждет, то осталась бы министром экономики, сказала она им. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытую встречу, — передает газета.
22 июля в украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении местных антикоррупционных ведомств. 29 июля Украинские СМИ сообщили, что Евросоюз принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки Киева лишить независимости НАБУ и САП. В результате 31 июля Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий ведомств.