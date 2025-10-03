Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России

Швейцарская компания-производитель часов Rolex зарегистрировала сразу несколько товарных знаков в России до 2034 года. Такая информация содержится в электронной базе Роспатента.
Согласно документам, Rolex подала заявки на регистрацию товарных знаков Triplock и Sea-Dweller в декабре 2024 года. Роспатент зарегистрировал их в октябре 2025 года.
В феврале 2023 года газета Tages Anzeiger писала, что 14 базирующихся в Швейцарии компаний и организаций, включая Rolex, приостановили деятельность в России, но не исключают возвращения в страну.
Ранее стало известно, что товарный знак в России зарегистрировала компания Starbucks.