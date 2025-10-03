Сомнительная тема: Life.ru узнал у психолога, чем опасна замена домашних питомцев камнями

«Конечно, эта тема явно не подходит для детей. Если рассматривать это как игрушку, то есть ребёнок поиграл и забыл — это одно. Но если воспринимать это как замену домашнего питомца, или суррогат, то возникают проблемы. Во-первых, у ребёнка может сформироваться неправильное отношение к живым существам, несмотря на то что камень персонализирован. Такой опыт может привести к тому, что ребёнок и впредь будет переносить подобное отношение на настоящих животных, а в дальнейшем — на людей или собственных детей», — отметила психолог.