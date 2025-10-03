Ричмонд
Трамп опубликовал видеоролик, где он с Вэнсом играет в рок-группе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 3 октября, опубликовал в социальной сети Truth видеоролик, созданный с применением технологий искусственного интеллекта.

В ролике он и вице-президент США Джей Ди Вэнс играют в рок-группе, а директор административно-бюджетного управления страны Рассел Воут предстает в образе жнеца смерти.

Ранее Трамп решил уволить своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина спустя несколько дней после запуска официального канала Белого дома на видеоплатформе TikTok. Это произошло из-за троллинга и критики американского лидера в комментариях под видео.

В сентябре этого года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик с президентом США, который стоит на фоне Белого дома в традиционном чеченском костюме. На опубликованной видеозаписи американский президент стоит в черкеске и папахе и говорит на чеченском языке.

Также стало известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов собирается использовать искусственный интеллект для распространения влияния на зарубежные аудитории.

