Трамп опубликовал видеоролик, где он с Вэнсом играет в рок-группе

В сентябре этого года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик с президентом США, который стоит на фоне Белого дома в традиционном чеченском костюме. На опубликованной видеозаписи американский президент стоит в черкеске и папахе и говорит на чеченском языке.