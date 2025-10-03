Казначейство США хочет выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением Трампа

Казначейство США готовит выпуск долларовых монет с изображением Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox Business. На монете, согласно проекту, будет изображён Трамп с поднятым кулаком на фоне флага США.
Стоит отметить, что образ на этом изображении отсылает к известной фотографии, сделанной после покушения на Дональда Трампа в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что окончательный дизайн еще не утвержден, однако у ведомства есть полномочия для чеканки коллекционных монет.
Напомним, что в начале 2025 года, Дональд Трамп представил свою криптовалюту — мемкоин $TRUMP. Символом этой криптовалюты стал жест с поднятой рукой, сжатой в кулак.
Вскоре супруга президента США Мелания Трамп также запустила собственный мемкоин под названием $MELANIA. Она объявила об этом в социальной сети Truth Social. Название её криптовалюты перекликается с $TRUMP.
По данным сайта CoinMarketCap, который отслеживает стоимость криптовалют, цена одного мемкоина $MELANIA составляла 0,03 доллара. Мемкоины, как известно, создаются в рамках социальных экспериментов.