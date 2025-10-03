Казначейство США хочет выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением Трампа

Стоит отметить, что образ на этом изображении отсылает к известной фотографии, сделанной после покушения на Дональда Трампа в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что окончательный дизайн еще не утвержден, однако у ведомства есть полномочия для чеканки коллекционных монет.