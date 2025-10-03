Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казначейство США хочет выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением Трампа

На монетах в 1 доллар может появиться изображение Трампа с поднятым кулаком на фоне флага США.

Источник: Комсомольская правда

Казначейство США готовит выпуск долларовых монет с изображением Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox Business. На монете, согласно проекту, будет изображён Трамп с поднятым кулаком на фоне флага США.

Стоит отметить, что образ на этом изображении отсылает к известной фотографии, сделанной после покушения на Дональда Трампа в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что окончательный дизайн еще не утвержден, однако у ведомства есть полномочия для чеканки коллекционных монет.

Напомним, что в начале 2025 года, Дональд Трамп представил свою криптовалюту — мемкоин $TRUMP. Символом этой криптовалюты стал жест с поднятой рукой, сжатой в кулак.

Вскоре супруга президента США Мелания Трамп также запустила собственный мемкоин под названием $MELANIA. Она объявила об этом в социальной сети Truth Social. Название её криптовалюты перекликается с $TRUMP.

По данным сайта CoinMarketCap, который отслеживает стоимость криптовалют, цена одного мемкоина $MELANIA составляла 0,03 доллара. Мемкоины, как известно, создаются в рамках социальных экспериментов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше