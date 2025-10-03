Кардиолог назвал признаки грядущих инфаркта и инсульта

Если пожилой мужчина хватается за грудь, многие люди тут же заподозрят, что у него сердечный приступ, но часто реальная опасность заключается в едва заметных сигналах организма, которые проявляются на более ранней стадии заболевания. В частности, основным тревожным сигналом является появление одышки при выполнении повседневных задач. Об этом рассказал кардиолог и профессор Имперского колледжа Лондона Раша Аль-Лами.
Он добавил, что другим симптомом скорого инфаркта является фоновая усталость — в этом случае человек не может понять, что именно его утомляет, но чувствует себя истощенным и не может расслабиться. По словам врача, также стоит насторожиться, если появилась необъяснимая боль или дискомфорт в верхней части живота, это особенно касается женщин.
Аль-Лами отметил, что организм всегда «дает подсказки», но многие люди не связывают их с заболеваниями сердца.
— Иногда это, например, проблемы в полости рта — бактерии могут проникать в кровоток, вызывая обширное воспаление. Кровоточивость десен — тревожный сигнал, — пояснил профессор.
Он добавил, что поводом сходить ко врачу является покалывание и бледность рук и ног, а также холодные пальцы в сочетании с другими симптомами, передает Daily Mail.
Согласно опросу, который провели СПАО «Ингосстрах», Финансовый университет и клиники сети «Будь здоров», почти половина россиян откладывают посещение врача при появлении симптомов сердечной недостаточности. Только 4,8 процента респондентов заявили, что готовы срочно посетить врача при появлении болей в груди или ухудшении самочувствия.