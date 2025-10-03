Кардиолог назвал признаки грядущих инфаркта и инсульта

Он добавил, что другим симптомом скорого инфаркта является фоновая усталость — в этом случае человек не может понять, что именно его утомляет, но чувствует себя истощенным и не может расслабиться. По словам врача, также стоит насторожиться, если появилась необъяснимая боль или дискомфорт в верхней части живота, это особенно касается женщин.