В Минске 5−8 октября ограничат движение транспорта по ул. Ленина

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска 5−8 октября будет ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Это связано с заменой асфальтобетонного покрытия на улице Ленина на участке от улицы Ульяновской до проспекта Независимости.

«Будет ограничено движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях», — сообщили в Госавтоинспекции.

С 8.00 5 октября до 7.00 6 октября будут выполняться работы по фрезерованию проезжей части, с 20.00 6 октября до 7.00 7 октября — устройство нижнего слоя, а с 20.00 7 октября до 7.00 8 октября — верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.