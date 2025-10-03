Неопознанные дроны впервые появились над базой бундесвера в Германии

В тот же день норвежские правоохранители задержали трех граждан Германии в возрасте около 20 лет, которых обвинили в запуске дронов в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта в городе Мо-и-Рана. Позднее задержанных отпустили, но подозрения с них не сняли.