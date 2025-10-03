Неопознанные дроны впервые появились над базой бундесвера в Германии

Беспилотники неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около Мюнхена. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила местная газета Bild.
По данным журналистов, размер замеченных летательных аппаратов варьировался от 60 сантиметров до 1 метра. На базе Эрдинг, над которой обнаружили дроны, расположен инновационный центр бундесвера, где проходят испытания беспилотников нового поколения, передает Lenta.ru.
В тот же день норвежские правоохранители задержали трех граждан Германии в возрасте около 20 лет, которых обвинили в запуске дронов в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта в городе Мо-и-Рана. Позднее задержанных отпустили, но подозрения с них не сняли.
22 сентября работу аэропорта Копенгагена приостановили в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от авиагавани. Местные правоохранители сообщили, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных летательных аппаратов.
Ночью 30 сентября во время рыбалки в турецком Трабзоне местные рыбаки обнаружили украинский беспилотник Magura V5, привязали его к лодке и вытащили на берег, после чего сообщили о находке властям. Полиция забрала дрон и отбуксировала его в порт Йорос, где специалисты осмотрели аппарат на наличие взрывчатки.