Шанти поймали: в Петербурге вернули в зоопарк самку большого индийского калао спустя четыре дня

В Санкт-Петербурге, в Ленинградском зоопарке, спустя четыре дня поисков удалось поймать самку большого индийского калао по имени Шанти, которая улетела во время перевода в зимний вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.
Сотрудники зоопарка отметили, что директор пока сообщил лишь о поимке птицы, а подробности уточняются. Шанти, выросшая в неволе, привыкла получать корм в знакомой и безопасной обстановке. Для этого её постепенно приучали подходить к миске с едой без страха, и со временем она освоилась.
Чтобы поймать калао, миску с кормом перенесли в небольшую будку на территории психоневрологического дома ребёнка № 6, где птица обосновалась в последние дни. Специалисты предположили, что Шанти зайдёт за едой в помещение, так как ранее ей часто ставили миски в укрытиях. Их расчёты оправдались. В первый раз птицу не стали удерживать, дав ей возможность вылететь. Убедившись, что опасности нет, Шанти снова вошла в будку за кормом, и тогда её удалось поймать, сообщили в зоопарке.
