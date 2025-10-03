Шанти поймали: в Петербурге вернули в зоопарк самку большого индийского калао спустя четыре дня

Чтобы поймать калао, миску с кормом перенесли в небольшую будку на территории психоневрологического дома ребёнка № 6, где птица обосновалась в последние дни. Специалисты предположили, что Шанти зайдёт за едой в помещение, так как ранее ей часто ставили миски в укрытиях. Их расчёты оправдались. В первый раз птицу не стали удерживать, дав ей возможность вылететь. Убедившись, что опасности нет, Шанти снова вошла в будку за кормом, и тогда её удалось поймать, сообщили в зоопарке.