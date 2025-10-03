Ричмонд
Шанти поймали: в Петербурге вернули в зоопарк самку большого индийского калао спустя четыре дня

В Петербурге поймали сбежавшую из зоопарка тропическую птицу Шанти.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге, в Ленинградском зоопарке, спустя четыре дня поисков удалось поймать самку большого индийского калао по имени Шанти, которая улетела во время перевода в зимний вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Сотрудники зоопарка отметили, что директор пока сообщил лишь о поимке птицы, а подробности уточняются. Шанти, выросшая в неволе, привыкла получать корм в знакомой и безопасной обстановке. Для этого её постепенно приучали подходить к миске с едой без страха, и со временем она освоилась.

Чтобы поймать калао, миску с кормом перенесли в небольшую будку на территории психоневрологического дома ребёнка № 6, где птица обосновалась в последние дни. Специалисты предположили, что Шанти зайдёт за едой в помещение, так как ранее ей часто ставили миски в укрытиях. Их расчёты оправдались. В первый раз птицу не стали удерживать, дав ей возможность вылететь. Убедившись, что опасности нет, Шанти снова вошла в будку за кормом, и тогда её удалось поймать, сообщили в зоопарке.

Ранее под Прагой лев сбежал из частного зоопарка и напал на одного из местных жителей. В результате атаки хищника мужчина выжил и даже отказался от госпитализации. При попытке поймать сбежавшего льва пришлось применять табельное оружие и животное не выжило.