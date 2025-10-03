Сын P.Diddy назвал рэпера своим героем в суде и довел отца до слез

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy и обвиняемый в изнасиловании, рэкете и торговле людьми, в пятницу, 3 октября, расплакался во время судебного заседания, когда увидел своих детей, которые пришли просить освободить его. В частности, Кристиан Комбс назвал отца своим героем и отметил, что мужчина всегда учил его относиться к женщинам с уважением и так же относился к своей супруге.