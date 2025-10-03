Сын P.Diddy назвал рэпера своим героем в суде и довел отца до слез

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy и обвиняемый в изнасиловании, рэкете и торговле людьми, в пятницу, 3 октября, расплакался во время судебного заседания, когда увидел своих детей, которые пришли просить освободить его. В частности, Кристиан Комбс назвал отца своим героем и отметил, что мужчина всегда учил его относиться к женщинам с уважением и так же относился к своей супруге.
— Он мой герой, всегда был моим героем и всегда будет моим героем, — высказался мужчина.
Старший ребенок в семье и приемный сын рэпера Куинси Браун заявил о безоговорочной любви к отцу, подчеркнув, что тот изменился и усвоил урок. В свою очередь Джастин Комбс попросил суд дать музыканту второй шанс.
Дочери Комбса заявили, что также просят дать отцу шанс на исцеление и верят в него. Рэпер, слушая своих детей, не смог сдержать слез и обхватил голову руками, передает Sky News.
В тот же день стало известно, что Шон Комбс написал судье письмо, полное раскаяния. Он признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков», попросил помиловать его во имя его детей и пообещал больше не подвести судью.