Россиянам перечислили лучшие подарки на День учителя

Подарок на День учителя — знак внимания и уважения к профессии. Какой презент скорее всего порадует педагога, рассказала в беседе с «РИАМО» декоратор Юлия Лапшинова.
— Хорошим выбором станут аксессуары, дарящие атмосферу уюта: мягкий плед, красивая кружка или ночник. Работа учителя связана со стрессом, создать релакс-зону помогут ароматические свечи и диффузоры, декоративное кашпо, фактурный подсвечник. Такие вещи помогают создать атмосферу спокойствия, — сказала эксперт.
Специалист добавила, что можно также ориентироваться на хобби педагога. Например, подарить холст или скетчбук, головоломки или настольные игры.
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днём учителя, сообщил RT 3 октября. Путин также заявил, что сила России в её самобытной и суверенной системе образования.
Ранее «Москва 24» рассказала, что спрос на букеты в России вырос в 3,7 раза за последнюю неделю в преддверии Дня учителя, празднующегося 5 октября.