Улетевшую экзотическую птицу Шанти поймали и вернули в Ленинградский зоопарк

Экзотическую птицу калао по имени Шанти, которая улетела из Ленинградского зоопарка, поймали после нескольких дней поисков. В них участвовали десятки волонтеров, сотрудников зоопарка и жителей Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.
Представители зоопарка рассказали, что последний день калао обитала во дворе у территории психоневрологического дома ребенка № 6. Там специалисты положили миску с едой в небольшой будке, чтобы заманить птицу, после чего ее поймали.
— Птицу успешно перевезли в зоопарк и выпустили в вольер, где ее уже ждала вторая калао Кора. Уверены, что Шанти будет отдыхать и «травить байки» о своих приключениях еще очень долго, — передает Telegram-канал учреждения.
Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка 30 сентября, во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних вольеров в зимние. Птица полетела в направлении Александровского парка. Представители учреждения отметили, что калао родилась и выросла в условиях вольера, поэтому была не приспособлена к самостоятельной жизни.