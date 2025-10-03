Ричмонд
Модный дом Louis Vuitton хочет зарегистрировать три товарных знака в России

Louis Vuitton подал три заявки в Роспатент 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Французский модный дом Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков, сообщает ТАСС.

Заявки поступили из Франции 1 октября 2025 года, следует из данных ведомства. Они включают различные версии логотипа компании. Два товарных знака регистрируются по пяти классам международной классификации товаров и услуг. Это научные приборы, услуги по управлению бизнесом, банковские операции, обучение и дизайн интерьеров.

Третий знак охватывает девятнадцать классов, включая фармацевтические препараты, металлические изделия, устройства для контроля окружающей среды, музыкальные инструменты, текстильные материалы, спортивное оборудование, продукты питания, а также услуги по приготовлению еды, предоставлению жилья и медицинскому обслуживанию.

Ранее Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки швейцарской компании Rolex. Ведомство одобрило заявки на знаки Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock. Все они поданы из Швейцарии, а срок их действия составляет десять лет с момента подачи заявлений.