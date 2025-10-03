Модный дом Louis Vuitton хочет зарегистрировать три товарных знака в России

Заявки поступили из Франции 1 октября 2025 года, следует из данных ведомства. Они включают различные версии логотипа компании. Два товарных знака регистрируются по пяти классам международной классификации товаров и услуг. Это научные приборы, услуги по управлению бизнесом, банковские операции, обучение и дизайн интерьеров.