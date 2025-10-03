Экономист рассказал, каким будет курс доллара в октябре

Курс доллара может вырасти в течение октября, при этом значительных колебаний на рынке валют не ожидается. Соответствующий прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» экономист Михаил Хачатурян.
— Можно предположить, что ЦБ РФ будет осуществлять интервенции в рамках торгов юанем, чтобы стабилизировать курс, что позволит держать его в октябре в диапазоне 85−89 рублей за доллар, — считает специалист.
Он уточнил, что поддерживающим фактором для курса рубля ранее стал налоговый период, который вынуждал экспортеров проводить продажу валютной выручки для выплат по налогам. Однако, налоговый период завершился с концом сентября, по его результатам курс рубля стабилизировался в диапазоне 83−86 рублей за доллар.
Кроме того, возросшая волатильность рубля может быть связана с несовпадением ожиданий финансового рынка и действий регулятора по ключевой ставке. В итоге экспортёры вынуждены были обращаться к кредитам и сократить продажу валюты, что спровоцировало рост доллара до 85 рублей, передает RT.