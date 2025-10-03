Экономист рассказал, каким будет курс доллара в октябре

Он уточнил, что поддерживающим фактором для курса рубля ранее стал налоговый период, который вынуждал экспортеров проводить продажу валютной выручки для выплат по налогам. Однако, налоговый период завершился с концом сентября, по его результатам курс рубля стабилизировался в диапазоне 83−86 рублей за доллар.