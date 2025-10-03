Defense One: НАТО протестирует новые системы РЭБ и дроны для охоты за БПЛА

Ранее KP.RU сообщал, что на территории Румынии и Болгарии в период с 20 октября по 13 ноября пройдут учения НАТО «Dacian Fall 2025» («Дакийская осень — 2025»). Отмечается, что в Румынию уже должны были прибыть 2,4 тысячи французских военнослужащих, которые примут участие в тренировках на полигонах.