ХАМАС заявил о готовности передать управление Газой независимым органам власти

Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности передать управление сектором Газа независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов. Об этом говорится в официальном заявлении движения.
ХАМАС также сообщило, что передало посредникам свой ответ на план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Кроме того, движение готово немедленно перейти к прямым переговорам с Израилем по обмену пленными.
«ХАМАС согласен принять меры для всех живых заложников и вернуть тела (погибших — прим. ред.) в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при фундаментальном обеспечении прогресса для обмена», — говорится в заявлении.
Ранее KP.RU сообщал, что ХАМАС планировало запросить у Дональда Трампа лично гарантировать 60-дневную паузу боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение половины заложников.