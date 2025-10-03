Гинеколог рассказала о плюсах и минусах разных способов контрацепции

Различные способы контрацепции могут по разному влиять на здоровье. Кроме того, далеко не все из них являются надежными. О плюсах и минусах рассказала в беседе с «РИАМО» врач-гинеколог Ольга Палкина.
— Презервативы — защищают от нежелательной беременности и от инфекций. Сюда же относят диафрагмы, колпачки, женские презервативы. Эффективность метода достигает 99%. Гормональные средства — наиболее надежный способ, но для их назначения необходимы консультация врача и обследование, — сказала доктор.
Среди менее надежных способов медик назвала свечи, пасты, тампоны — их эффективность около 85%, кроме того, они могут вызывать аллергию. Кроме того, по ее словам, существует способ, когда женщина ориентируется на фертильные дни цикла и воздерживается от половых контактов — надежность такого подхода очень низкая, подчеркнула доктор.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что у противозачаточных спиралей есть срок годности, после окончания которого риск беременности повышается. Нельзя забывать и о том, что негормональная спираль начинает работать сразу после установки, а гормональная — через 7 дней. В это время нужно использовать барьерные способы контрацепции.