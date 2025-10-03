Гинеколог рассказала о плюсах и минусах разных способов контрацепции

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что у противозачаточных спиралей есть срок годности, после окончания которого риск беременности повышается. Нельзя забывать и о том, что негормональная спираль начинает работать сразу после установки, а гормональная — через 7 дней. В это время нужно использовать барьерные способы контрацепции.