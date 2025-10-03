Ричмонд
Кинолог назвал опасность, подстерегающую домашних питомцев на улице осенью

Если собака проглотила каштан, то нужно сразу же обратиться к ветврачу.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы собак должны стать особенно внимательны во время осенних прогулок с любимым питомцем. Все дело в том, что в это время года созревают каштаны, которые очень опасны для псов, об этом заявил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.

— Плоды каштана опасны по двум причинам. Собака, склонная к подбору на улице, может подавиться плодом. А проглоченный каштан ведет к отравлению и представляет угрозу для жизни, — объяснил эксперт.

Он пояснил, что, если собака проглотила каштан, то нужно сразу же обратиться к ветврачу. Опасность заключается не только в отравлении — плод может привести к кишечной непроходимости. Если же плод застрял, животное кашляет или задыхается, то нужно найти мягкое место под ребрами и сделать несколько резких толчков основанием ладони.

Осень также у собак происходит интенсивная смена шерстяного покрова, линька обычно продолжается две-три недели в любой из осенних месяцев, рассказал RT. Важно знать, что в период линьки нужно чаще вычесывать собаку, чтобы не допустить появления колтунов.