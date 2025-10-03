Кинолог назвал опасность, подстерегающую домашних питомцев на улице осенью

Он пояснил, что, если собака проглотила каштан, то нужно сразу же обратиться к ветврачу. Опасность заключается не только в отравлении — плод может привести к кишечной непроходимости. Если же плод застрял, животное кашляет или задыхается, то нужно найти мягкое место под ребрами и сделать несколько резких толчков основанием ладони.