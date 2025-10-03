Названы три самых полезных осенних овоща

Осень — время, когда организму необходимо запасать полезные вещества перед долгой зимой, в этот период важно употреблять сезонные овощи. О самых полезных из них сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Устинова.
— В тыкве содержится витамин А, необходимый для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса. Не менее полезна свекла — обладает мощным антиоксидантным действием, замедляет процессы старения, помогает бороться со стрессом, — заявила эксперт.
Она также посоветовала добавить в рацион капусту. По ее словам, в ней присутствуют вещества, которые могут снижать риск развития рака молочной железы у женщин. А также витамин U — элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск гастрита и язвы.
Еще один полезный осенний плод — это хурма. Она богата клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также в ней много витамина А, витаминов В, что важно для мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, рассказал RT.