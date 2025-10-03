Монету с Дональдом Трампом могут выпустить к 250-летию США

Согласно представленному проекту, на монете может быть изображен Дональд Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что, хотя окончательный дизайн еще не утвержден, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким поводам.