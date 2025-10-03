Монету с Дональдом Трампом могут выпустить к 250-летию США

Казначейство США рассматривает возможность выпуска коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента Дональда Трампа. Этот шаг планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов.
Согласно представленному проекту, на монете может быть изображен Дональд Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что, хотя окончательный дизайн еще не утвержден, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким поводам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала новость, выразив уверенность, что Трампу понравится такая инициатива.
Выпуск памятных монет является давней традицией в США. В истории страны были популярны монеты, посвященные Статуе Свободы, 250-летию Джорджа Вашингтона, Олимпийским играм 1984 года и двухсотлетию Конституции, передает телеканал Fox Business.
В 2023 году Парижский монетный двор отчеканил коллекцию монет евро из золота и серебра, приуроченную к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. На монетах изображен символ французской олимпиады Фриж.