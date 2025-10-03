Росавиация ограничила работу аэропортов в Волгограде и Саратове

Работа двух российских аэропортов ограничена вечером пятницы 3 октября. Это Саратов и Волгоград. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
Указанные меры применяются, чтобы обеспечить безопасность полётов, добавили в Росавиации.
Тем временем аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу. Ограничения в воздушных гаванях, которые были введены в ночь на пятницу ради обеспечения безопасности, сняли утром 3 октября.
Накануне, ранним утром 2 октября, федеральное агентство воздушного транспорта также сообщало о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин, а также в аэропорту Астрахани — Нариманово.
Кроме того, в аэропорту Уфы вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов два дня назад.