Росавиация ограничила работу аэропортов в Волгограде и Саратове

Два россиских аэропорта не принимают и не выпускают воздушные суда в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Работа двух российских аэропортов ограничена вечером пятницы 3 октября. Это Саратов и Волгоград. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.

Указанные меры применяются, чтобы обеспечить безопасность полётов, добавили в Росавиации.

Тем временем аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу. Ограничения в воздушных гаванях, которые были введены в ночь на пятницу ради обеспечения безопасности, сняли утром 3 октября.

Накануне, ранним утром 2 октября, федеральное агентство воздушного транспорта также сообщало о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин, а также в аэропорту Астрахани — Нариманово.

Кроме того, в аэропорту Уфы вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов два дня назад.