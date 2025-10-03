«Ушла эпоха»: Звезда «Ворониных» Дужников высказался о смерти Нины Гуляевой

Артист выразил печаль в связи с уходом из жизни выдающейся актрисы, отметив, что она представляла целую эпоху. Он подчеркнул, что Нина Ивановна сыграла огромное количество запоминающихся ролей. Актёр добавил, что ему не довелось работать с ней на сцене, но в жизни они общались очень тепло и дружелюбно.