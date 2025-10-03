Ричмонд
ХАМАС готов освободить всех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с 20-пунктным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно в пятницу, 3 октября.

Заявление прозвучало после предупреждения Трампа о том, что на ХАМАС «обрушится невиданный ранее ад» в случае отказа от мирной инициативы.

В заявлении пресс-службы ХАМАС говорится о готовности немедленно приступить к переговорам через посредников для детального обсуждения условий обмена, которые должны включать «необходимые условия на земле».

— ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела [погибших] в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена, — цитирует сообщение движения ТАСС.

29 сентября Белый дом опубликовал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Инициатива предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод израильских войск с территории региона и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС.

