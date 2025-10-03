Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США ведут кампанию для присуждения Трампу Нобелевской премии

Уиткофф и Рубио ведут «агрессивную, а также закулисную» кампанию.

Источник: Аргументы и факты

Помощники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ведут «агрессивную», а также «закулисную» кампанию, касающуюся присуждения Трампу Нобелевской премии мира, информирует Bloomberg.

В частности, лоббированием этой кампании занимаются спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Так, Уиткофф поднимал этот вопрос в частных разговорах коллегами из ЕС.

Кроме того, в материале сказано, что госсекретарь «привлекался для того, чтобы убеждать партнёров» в пользу присуждения Нобелевской премии президенту США.

«Кампания вызывает беспокойство в Норвегии, где опасаются возможной негативной реакции со стороны Трампа в случае, если он не получит премию», — говорится в публикации.

Напомним, Трамп заявил, что не добивается Нобелевской премии, а хочет спасти жизни.

По данным Reuters, у Трампа нет шансов на получение Нобелевской премии мира.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше