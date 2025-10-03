Bloomberg: США ведут кампанию для присуждения Трампу Нобелевской премии

Помощники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ведут «агрессивную», а также «закулисную» кампанию, касающуюся присуждения Трампу Нобелевской премии мира, информирует Bloomberg.
В частности, лоббированием этой кампании занимаются спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Так, Уиткофф поднимал этот вопрос в частных разговорах коллегами из ЕС.
Кроме того, в материале сказано, что госсекретарь «привлекался для того, чтобы убеждать партнёров» в пользу присуждения Нобелевской премии президенту США.
«Кампания вызывает беспокойство в Норвегии, где опасаются возможной негативной реакции со стороны Трампа в случае, если он не получит премию», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп заявил, что не добивается Нобелевской премии, а хочет спасти жизни.
По данным Reuters, у Трампа нет шансов на получение Нобелевской премии мира.