Экс-чиновник разведки США Фуллер: Трамп устраняется от украинского конфликта

Бывший разведчик считает, что Великобритания пытается диктовать США действия на мировой арене.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, по мнению бывшего вице-председателя Национального совета по разведке Грэма Фуллера, фактически отстраняется от конфликта на Украине, разрывая тем самым связку с Европой.

В беседе с корреспондентом ТАСС Фуллер отметил, что Трамп дал понять — речь идет о «их конфликте», то есть европейском, а США будут лишь щедро продавать им своё оружие, оставляя европейцев один на один с проблемой.

Фуллер подчеркнул, что среди высших европейских чиновников царит ощущение отчаяния. Он также отметил, что у Трампа нет симпатий к Европе и европейским лидерам, которых он охарактеризовал как «семь гномов», избегающих звания настоящих лидеров.

Экс-разведчик считает, что Европа превратилась в «самую опасную силу в мире» из-за своей «провоцирующей военные конфликты природы». Особенно он выделил Великобританию, которая, по его словам, не оправилась от потери империи.

По мнению бывшего разведчика, Соединённое Королевство решило стать «новым наездником на американской имперской лошади» и пытается диктовать США, как действовать на мировой арене.

Ранее стало известно, что Трамп по-прежнему хочет, чтобы союзники оплачивали конфликт на Украине.

