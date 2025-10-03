Горьковский автозавод опроверг сообщение о массовых увольнениях

«На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается. В августе этого года в сварочном производстве было установлено несколько новых робототехнических сварочных комплексов. Модернизация позволила снизить долю ручного труда, повысить производительность и качество продукции», — отметили в пресс-службе ГАЗа.