Психолог рассказала, как бороться со школьной перегрузкой

Напряженная учеба в школе, большой объем домашних заданий, вынужденные задания с репетиторами и стресс перед экзаменами… все это перегружает современных школьников, делая их успеваемость только хуже. Как родителям помочь ученикам, рассказала «РИАМО» психолог Анастасия Мироненко.
— Во время выполнения домашних занятий важно делать перерывы каждые 30−40 минут. Отдых поможет сохранить концентрацию и снизить уровень стресса. Кроме того, обучение планированию дня поможет справляться со всеми заданиями, избегать перегрузки — дети смогут отмечать свои уроки, контрольные, секции, планировать отдых, выходные дни, — сказала специалист.
По словам психолога, важно также создать правильно организованное рабочее место: стол должен быть удобным, а все учебные материалы находиться в порядке. Не лишним будет и использование антистресс игрушек — аксессуары способствуют расслаблению и восстановлению баланса.
Ранее 360.ru сообщил: в Госдуме заявили, что у российских школьников сейчас на учебу уходит порядка 12 часов в сутки.
По данным Life.ru, дети перегружены детальной информацией, которая часто совершенно не имеет значения для их обучения, но при этом страдают базовые знания.