Психолог рассказала, как бороться со школьной перегрузкой

— Во время выполнения домашних занятий важно делать перерывы каждые 30−40 минут. Отдых поможет сохранить концентрацию и снизить уровень стресса. Кроме того, обучение планированию дня поможет справляться со всеми заданиями, избегать перегрузки — дети смогут отмечать свои уроки, контрольные, секции, планировать отдых, выходные дни, — сказала специалист.