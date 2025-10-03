Лор Овдей: по цвету ушной серы можно заподозрить грибок или инфекцию

По цвету ушной серы можно предположить характер заболевания, протекающего в организме, об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-отоларинголог Роман Овдей.
— В норме ушная сера имеет светло-коричневый или желтоватый оттенок. Черная сера чаще всего связана с грибковой инфекцией уха. Зеленая сера может указывать на бактериальную инфекцию уха или воспаление, — предупредил медик.
Врач добавил, что красная или розовая сера может быть результатом кровоизлияния, вызванного травмой или повреждением барабанной перепонки. А светлая, почти белая сера говорит о сухости кожи в ушном канале, что приводит к зуду и шелушению.
При этом неправильная гигиеническая обработка ушной раковины может привести к развитию воспалительных заболеваний и снижению слуха. В частности, увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки, передает RT.