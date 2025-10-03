Стало известно, могут ли имплаты провоцировать рак груди

Операция по увеличению груди может иметь ряд последствий, так же как и многие другие вмешательства. Однако, после увеличения груди, внутри остаются импланты. Может ли инородное тело провоцировать рак, ответил в беседе с «РИАМО» врач-онколог, маммолог Магомед Сулиманов.