Стало известно, могут ли имплаты провоцировать рак груди

Операция по увеличению груди может иметь ряд последствий, так же как и многие другие вмешательства. Однако, после увеличения груди, внутри остаются импланты. Может ли инородное тело провоцировать рак, ответил в беседе с «РИАМО» врач-онколог, маммолог Магомед Сулиманов.
— Достаточно редко — примерно 1 случай на 3 млн, может развиться особая форма злокачественного новообразования молочной железы. Наиболее вероятной причиной возникновения становится хроническая воспалительная реакция тканей молочной железы на имплант, — сказал медик.
По его словам, особенно это касается текстурированных моделей, так как пористая поверхность контактирует с тканями. Однако, благодаря контрольным скринингам, вероятность обнаружить раковую опухоль на ранней стадии довольно высока.
Ранее Life.ru сообщил, что рак молочной железы является одним из самых распространённых онкологических заболеваний среди женщин, напрямую связанным с возрастом и генетической предрасположенностью. Заболевание чаще встречается у пожилых женщин.