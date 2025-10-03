Россети: Чёрные майнеры на Северном Кавказе украли энергию на 622 млн рублей

Дефицит электрической мощности возник в ряде регионов России из-за деятельности незаконных майнинговых ферм. Об этом информирует компания «Россети».
«Уже сейчас в ряде регионов добыча цифровой валюты привела к проблеме дефицита электрической мощности. Это влияет на надежность электроснабжения потребителей и не позволяет подключать к сетям новых абонентов», — сказано в релизе ведомства.
Самым неблагополучным регионом по этому показателю заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниил Краинский назвал Северный Кавказ. Он отметил, что с января по сентябрь 2025 года здесь «чёрные» майнеры криптовалют украли электроэнергии на 622 миллиона рублей. Всего на Северном Кавказе за это время зарегистрировано 94 случая хищения электроэнергии. Краинский озвучил эти цифры во время круглого стола в Санкт-Петербургском университете МВД.
Тем временем житель Нижнего Новгорода организовал незаконную майнинговую ферму прямо в садовом товариществе. За время ее работы киберпреступник нажег электричества на два миллиона рублей.
