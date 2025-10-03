Россети: Чёрные майнеры на Северном Кавказе украли энергию на 622 млн рублей

Самым неблагополучным регионом по этому показателю заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниил Краинский назвал Северный Кавказ. Он отметил, что с января по сентябрь 2025 года здесь «чёрные» майнеры криптовалют украли электроэнергии на 622 миллиона рублей. Всего на Северном Кавказе за это время зарегистрировано 94 случая хищения электроэнергии. Краинский озвучил эти цифры во время круглого стола в Санкт-Петербургском университете МВД.