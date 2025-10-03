ХАМАС согласился передать управление Газой технократическому комитету

Движение ХАМАС официально подтвердило свою готовность передать контроль над сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из независимых технократов. Об этом стало известно в пятницу, 3 октября.
В своем сообщении ХАМАС подчеркнуло, что передача управления будет осуществляться на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских государств.
— Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В этот же день стало известно, что ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с 20-пунктным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 октября, заявил, что, если движение ХАМАС не согласится до вечера 5 октября на предложенную им мирную инициативу, на него «обрушится невиданный ранее ад».