Суд в Нью-Йорке вынес приговор скандальному рэперу

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, приговорен к 50 месяцам лишения свободы за участие в схеме транспортировки людей с целью занятий проституцией. Решение вынес федеральный суд Нью-Йорка, сообщает издание New York Post (NYP).

Известный рэпер проведет 50 месяцев в тюрьме.

«Шон "Diddy" Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения», — пишет NYP. Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.

«Шон “Diddy” Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения», — пишет NYP. Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.

Защитники Diddy заявили о планах обжаловать приговор. В ближайшее время адвокаты подадут апелляцию в вышестоящую инстанцию, сообщает NYP.

Пи Дидди был арестован 17 сентября 2024 год. По результатам расследования, ему были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в частности, в вымогательстве, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.