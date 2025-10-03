Несколько многоквартирных домов и школа повреждены после атаки ВСУ на ДНР

В результате атаки дронов пострадала школа.
В результате массовой атаки беспилотников ВСУ, в центре Горловки повреждены несколько многоквартирных домов. В Никитовском районе пострадала школа. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«Вследствие массовой атаки БПЛА в центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования», — заявил Приходько в своем telegram-канале.
Специалисты коммунальных служб уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в эту же ночь три жителя Горловки, среди которых двое детей, получили ранения в результате вооруженных атак со стороны ВСУ. Инциденты произошли в Никитовском районе города, пострадали подростки 2009 и 2011 годов рождения, а также 65-летний мужчина.