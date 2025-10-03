Ричмонд
NYP: Рэпера Diddy осудили на 50 месяцев за торговлю людьми в Нью-Йорке

Обвинение требовало более 11 лет лишения свободы для рэпера Diddy.

Источник: Комсомольская правда

Рэпера Шона Комбса (Diddy) приговорили к 50 месяцам тюрьмы в Нью-Йорке за перевозку женщин для занятия проституцией. Об этом сообщает New York Post.

Обвинение требовало более 11 лет лишения свободы, а защита просила ограничиться 14 месяцами. В итоге суд вынес приговор в пользу обвинения.

«Шон “Diddy” Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что присяжные признали Комбса виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией, каждый из которых мог повлечь за собой до 10 лет лишения свободы.

Напомним, накануне издание Daily Mail сообщило, что скандально известного рэпера P. Diddy может ждать пожизненное заключение. Судьбу музыканта решали восемь мужчин и четыре женщины, которые признали рэпера виновным по некоторым пунктам.