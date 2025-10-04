Что можно и нельзя делать в день Кондрата и Ипата 4 октября на Замолотки

Православная церковь 4 октября вспоминает святых Кондрата, Ипата, Ипатия Ефесского. В народе принято праздновать день Кондрата и Ипата. Вместе с тем существует еще одно название — Замолотки. Так, с названной даты начиналась молотьба.
Что нельзя делать 4 октября.
Запрещено лениться. Считалось, что указанное может спровоцировать финансовые проблемы. Также это могло грозить потерей всего нажитого. Кроме того, 4 октября не откладывали деньги.
Что можно делать 4 октября.
По традиции, в данный день старались быть максимально дружелюбными. Предки верили, что это может привести к финансовым успехам. А еще старались разбрасывать золу на огороде для хорошего урожая в следующем году.
Согласно приметам, большое количество орехов предвещает суровую зиму. В том случае, если ясная погода, то зима будет морозной.
