Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Кондрата и Ипата 4 октября на Замолотки

Узнали, что можно и нельзя делать 4 октября, когда отмечают день Кондрата и Ипата.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 октября вспоминает святых Кондрата, Ипата, Ипатия Ефесского. В народе принято праздновать день Кондрата и Ипата. Вместе с тем существует еще одно название — Замолотки. Так, с названной даты начиналась молотьба.

Что нельзя делать 4 октября.

Запрещено лениться. Считалось, что указанное может спровоцировать финансовые проблемы. Также это могло грозить потерей всего нажитого. Кроме того, 4 октября не откладывали деньги.

Что можно делать 4 октября.

По традиции, в данный день старались быть максимально дружелюбными. Предки верили, что это может привести к финансовым успехам. А еще старались разбрасывать золу на огороде для хорошего урожая в следующем году.

Согласно приметам, большое количество орехов предвещает суровую зиму. В том случае, если ясная погода, то зима будет морозной.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Тем временем синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.

А еще белорусская телеведущая Наталья Немогай рассказала про свой отдых в ОАЭ: «Разговор был коротким».